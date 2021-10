കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രിയങ്കയുടെ നിരാഹാരം

ലക്നൗ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. സീതാപുരിലെ ഹർഗാവിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് പ്രിയങ്കയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രി അജയ് മിശ്ര രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇന്നു രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും.



സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ലക്നൗവിൽ സമരക്കാർ പൊലീസ് ജീപ്പ് കത്തിച്ചു. ബുലന്ദ്ശഹറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കോലം പിടിച്ചെടുത്ത മഫ്തി പൊലീസുകാരനെ തല്ലിച്ചതച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ യുപി ഭവനു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കിസാൻ സഭ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. കിസാൻസഭ നേതാവ് പി. കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ വലിച്ചിഴച്ചാണു വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയത്. ചണ്ഡിഗഡിൽ രാജ്ഭവൻ ഉപരോധിച്ച പഞ്ചാബ് പിസിസി അധ്യക്ഷൻ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

