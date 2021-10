ഒരു കോടി കൂടി; കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവുമായി പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരുകൾ 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുപി സർക്കാർ 45 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗുർവിന്ദർ സിങ് എന്ന കർഷകന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജില്ലാ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിനു വെടിയേറ്റിരുന്നു എന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച് ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി.



പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രമൺ കശ്യപിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ യുപി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കർഷകരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച വാഹനം കയറിയാണ് രമൺ മരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയെ നീക്കണമെന്നും മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുപി സർക്കാർ കർഷകരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേശവ്യാപക സമരം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹരിയാന കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് യുപിയിലേക്ക് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, അകാലിദൾ നേതാക്കൾ ഇന്ന് ലഖിംപുർ ഖേരി സന്ദർശിക്കും. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളെയും അനുവദിക്കാൻ യുപി സർക്കാർ നേരത്തേ നിർദേശം നൽകി.

ലഖിംപുർ ഖേരി സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു യുപിയിൽ നിന്നുള്ള 2 അഭിഭാഷകർ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്തെഴുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നലെ കേസെടുത്തത്.

English Summary: Punjab, Chhattisgarh announce aid for kin of victims killed in Lakhimpur