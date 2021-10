18 വയസ്സു വരെ 10 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മൂലം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമടക്കമുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നൽകുന്ന ‘പിഎം കെയേഴ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ’ സ്കീമിന്റെ മാർഗരേഖ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. 2020 മാർച്ച് 11 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ കോവിഡ് മൂലം മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷിതാക്കളോ മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സിനു താഴെയായിരിക്കണം പ്രായം.



18 വയസ്സാകുന്നതുവരെ 10 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമാക്കും. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് 18 മുതൽ 23 വയസ്സുവരെ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപൻഡ് നൽകും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനും ഇതുപയോഗിക്കാം. 23 വയസ്സാകുമ്പോൾ മൊത്തം തുക ലഭിക്കും. 845 കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചതായാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കണക്ക്.

കുട്ടിയുടെ പരിപാലനം

ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ കലക്ടർക്കു കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം താമസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാം. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി ദത്തെടുത്തു വളർത്തുന്ന ഫോസ്റ്റർ കെയർ ഉറപ്പാക്കണം. ഫോസ്റ്റർ കെയർ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ താമസം ഉറപ്പാക്കണം. ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ, സ്വീകരിക്കാൻ കുട്ടി സന്നദ്ധമാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നവോദയ, സൈനിക് സ്കൂൾ, ഏകലവ്യ മോഡൽ സ്കൂൾ, കസ്തൂർബ ഗാന്ധി ബാലിക വിദ്യാലയ തുടങ്ങിയ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കാം. എല്ലാ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും. സഹോദരങ്ങളായ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണം.

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം

6 വയസ്സിനു താഴെ: അങ്കണവാടി വഴി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം.

10 വയസ്സിനു മുകളിൽ: ഏറ്റവുമടുത്ത സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം/സ്വകാര്യ സ്കൂൾ എന്നിവയിൽ പ്രവേശനം നൽകും. സമഗ്രശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ഭാഗമായി 2 ജോടി സൗജന്യ യൂണിഫോമും പുസ്തകങ്ങളും നൽകും. സ്വകാര്യ സ്കൂളെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം അനുസരിച്ച് ഫീസ് ഒഴിവാക്കും. ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാതെ വന്നാൽ ചെലവ് പിഎം കെയേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കും.

11–18 വയസ്സു വരെ: രക്ഷിതാക്കളായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലോ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലോ പഠിക്കാം.

ഇല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടിക്ക് പകരം താമസസൗകര്യം കലക്ടർ ഉറപ്പാക്കണം.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഷുറൻസ്

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകും. പലിശ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തുക പിഎം കെയേഴ്സ് വഹിക്കും. ബിരുദ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിൽ ട്യൂഷൻ ഫീയോ കോഴ്സ് ഫീയോ സ്കോളർഷിപ്പായി നൽകും.

കുട്ടികൾക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയോ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയോ വഴി 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുമുണ്ടാകും. 18 വയസ്സുവരെ പ്രീമിയം പിഎം കെയേഴ്സിൽനിന്ന് അടയ്ക്കും.

English Summary: PM cares Fund to help children orphaned by covid