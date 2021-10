ലഖിംപുർ: അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ സംഭവങ്ങളിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നു 11നു മുൻപ് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു യുപി സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി. എല്ലാ കൊലപാതകക്കേസിലും പ്രതികളോടു ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് നൽകുകയാണോ കീഴ്‌വഴക്കമെന്നു ചോദിച്ച സുപ്രീം കോടതി, കേസിൽ ആരുൾപ്പെട്ടാലും നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്നു കർശന നിർദേശം നൽകി.



‘വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ കേസുള്ളപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദയവായി വരണം, ഞങ്ങളോട് കാര്യം പറയണം എന്ന മട്ടിൽ പ്രതികൾക്കു നോട്ടിസയക്കുകയാണോ രീതി ?’ – കോടതി ചോദിച്ചു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ മറ്റു പ്രതികളെ എങ്ങനെയാണോ പരിഗണിക്കുന്നത് അതേരീതിയിൽ ലഖിംപുർ കേസിലെ പ്രതിയെയും പരിഗണിക്കണം. 8 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ നിഷ്ഠുര കൊലപാതകമാണു നടന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികളെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രീതിയെന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ വ്യക്തമായ ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ 12 ദിവസത്തേക്ക് അവധിയായതിനാൽ 20നു കോടതി തുറക്കുന്ന അന്നു തന്നെ ലഖിംപുർ ഖേരി സംഭവങ്ങളിൽ വാദം തുടരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റൊരിടത്തെങ്കിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയോട് ദയവായി വരൂ എന്നാണോ പറയുക? സുപ്രീം കോടതി

സമൻസ് അവഗണിച്ച് മന്ത്രിപുത്രൻ; നേപ്പാളിലേക്കു കടന്നെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകരെ കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. ഇന്നലെ 10ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടിസ് അവഗണിച്ച ആശിഷ് നേപ്പാളിലേക്കു കടന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ആശിഷിനായി ലഖിംപുരിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ ഡിഐജി: ഉപേന്ദ്ര അഗർവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നു. പ്രതി എത്തില്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെ ഹാജരാകാൻ ഇന്ന് 11 വരെ സമയം നീട്ടിനൽകി മന്ത്രിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ വീണ്ടും നോട്ടിസ് പതിച്ചു.

ആശിഷിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായതിനാലാണ് ഹാജരാകാത്തതെന്നും നിരപരാധിത്വം സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം ഇന്നു പൊലീസിനു കൈമാറുമെന്നും അജയ് മിശ്ര ലക്നൗവിൽ പറഞ്ഞു.

