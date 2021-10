കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീ നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

ചെന്നൈ ∙ പ്രസവിച്ച യുവതിക്കു കൂട്ടിരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയ സ്ത്രീ 4 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ സഞ്ചിയിലിട്ടു കടന്നുകളഞ്ഞു. തഞ്ചാവൂരിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രാജലക്ഷ്മിയുടെയും ഗുണശേഖരന്റെയും കുഞ്ഞിനെയാണു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

പ്രണയവിവാഹിതരായതിനാൽ ബന്ധുക്കളാരും ഒപ്പമില്ലാതിരുന്ന ഇവർക്കു സഹായവാഗ്ദാനവുമായി തട്ടിപ്പുകാരി അടുത്തുകൂടുകയായിരുന്നു. അമ്മ ശുചിമുറിയിലേക്കും അച്ഛൻ ചായ വാങ്ങാനും പോയ സമയത്താണു കുഞ്ഞുമായി കടന്നത്. വലിയ സഞ്ചിയുമായി ഓട്ടോയിൽകയറിപ്പോകുന്ന ഇവരുടെ ദൃശ്യം സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Newborn taken away from TN hospital