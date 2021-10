സ്വകാര്യമേഖലയിലെ 31 പേർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ മികവു പുലർത്തിയ 31 പേരെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിയമിച്ചു. 3 ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, 19 ഡയറക്ടർമാർ, 9 ‍ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്കാണു യുപിഎസ്‌സി നിയമനം നൽകിയത്. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നിന്നു കഴിവുള്ളവരെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചാണ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് യുപിഎസ്‌സി അറിയിച്ചു. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് 295 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് 1247 അപേക്ഷകളും ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് 489 അപേക്ഷകളുമാണു ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഷോർട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത 231 പേരിൽ നിന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

