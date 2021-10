ന്യൂഡൽഹി ∙ യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണത്തിനു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തട്ടകത്തിൽനിന്നു തുടക്കമിടാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാരാണസിയിലെത്തി. ലഖിംപുർ ഖേരി സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് 11നു വാരാണസിയിൽ ‘കിസാൻ ന്യായ്’ റാലി നടത്തും. പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിൽ നിന്ന് പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിടാനായിരുന്നു ആദ്യ പദ്ധതിയെങ്കിലും പിന്നീടു തീരുമാനം മാറ്റി.

English Summary: Priyanka Gandhi to address 'Kisan Nyay' rally in Varanasi on Sunday