പീഡനത്തിനിരയായ യുവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജീവനൊടുക്കി

ലക്നൗ ∙ പീഡന പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ത്രീ ജീവനൊടുക്കി. കുറ്റവാളിയുടെ പേരു സഹിതം ശനിയാഴ്ച പരാതി നൽകിയെന്നും പലവട്ടം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു.

പൊലീസിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നു വ്യക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് എസ്എച്ച്ഒ ചുന്ന സിങ്ങിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണു യുവതി വിഷം കഴിച്ചതെന്ന വാർത്ത അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു.

English Summary: Rape case; Young women commits suicide in police station in UP