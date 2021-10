ചൊവ്വ മുതൽ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം; കർഷകർ 18ന് ട്രെയിൻ തടയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകരെ കാറിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും നാളെയ്ക്കകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ മുതൽ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഈ മാസം 18ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 18നു രാവിലെ 10 മുതൽ 4 വരെയാണു സമരം. 15നു ദസറ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുടെ കോലം കത്തിക്കും. കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെ അസ്ഥികൾ വഹിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം രക്തസാക്ഷിത്വ യാത്ര നടത്തും. 25നു ലക്നൗവിൽ മഹാപഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും.



പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഖിംപുർ ഖേരി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിന്റെ പിൻവാതിലിലൂടെയാണ് ആശിഷ് മിശ്ര ഹാജരാകാനെത്തിയത്. മകനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര ലഖിംപുർ ഖേരിയിലെ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ അഭിഭാഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിവരമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനു മുൻപിൽ കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തി.

English Summary: Will intensify the agitation after Lakhimpur: Farmers