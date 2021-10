വൈദ്യുതി ഇതര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൽക്കരി വിതരണം നിർത്തുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഊർജ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടും വരെ വൈദ്യുതി ഇതര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൽക്കരി വിതരണവും ഇ–ലേലവും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നിർദേശിച്ചു.

പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നു കേന്ദ്രം ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിർദേശം. സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വ്യവസായങ്ങൾ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വില കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ആഭ്യന്തരവിപണയെ കാര്യമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.

ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ ലേലം ചെയ്ത് നിശ്ചിത കാലത്തേക്കു കൽക്കരി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇ–ലേലത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് തൽക്കാലം നിർത്തിയത്. രാജ്യത്ത് 80% കൽക്കരിയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് കോൾ ഇന്ത്യ ആണ്. പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കൽക്കരി മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു.

11 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇത് 5 ജിഗാവാട്ട് ആയി കുറഞ്ഞുവെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 17 നിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരി തീർന്നു. 112 നിലയങ്ങളിൽ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. യുപി അടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പവർകട്ട് തുടരുകയാണ്.

English Summary: Coal distribution for needs other than electricity to be stopped