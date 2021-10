2 സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കശ്മീരിൽ വീരമൃത്യു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിനു സമീപം നർഖാസ് വനമേഖലയിൽ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 2 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശികളായ റൈഫിൾമാൻ യോഗംബർ സിങ് (27), റൈഫിൾമാൻ വിക്രം സിങ് നേഗി (26) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളിയടക്കം 5 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭീകരർ തന്നെയാണ് മെന്ദറിലും ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണു വിവരം.

അതേസമയം, പുൽവാമയിലും ശ്രീനഗറിലും രണ്ടു ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ സുരക്ഷാസേന 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു. ശ്രീനഗറിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉടമയെയും രണ്ട് സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഭീകരരെയാണു വധിച്ചതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

