നിർമാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി; രാമക്ഷേത്രം 2023ൽ ഭക്തർക്കായി തുറക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം 2023ൽ ഭക്തർക്കു തുറന്നു കൊടുക്കാനാവും വിധം നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടമായ തറനിരപ്പാക്കലും അസ്തിവാരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യലും പൂർത്തിയായതായി രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. 40 അടിയോളം കുഴിയെടുത്തു മണലും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്ത് ഒരടി കനത്തിൽ 47 കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ പാകിയാണ് ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചത്.

ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന്റെയും ക്ഷേത്രസമുച്ചയ തറയുടെയും നിർമാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാൻഡ്‌സ്റ്റോണും രാജസ്ഥാൻ മാർബിളും ഉപയോഗിച്ച് 15 അടി ഉയരത്തിലാണ് തറ നിർമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 4 ലക്ഷം ക്യുബിക് അടി കല്ലുകളും മാർബിളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സ്റ്റീലും ഇഷ്ടികയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

തറ നിർമിക്കുമ്പോൾ നേരത്തേ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു പൂജിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന 2.75 ലക്ഷം ശിലകളും ഉപയോഗിക്കും. ഈ ജോലികൾ നവംബറോടെ തീർക്കാനായേക്കും. 115 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണ്,നദികളിലെ ജലം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 161 അടി ഉയരത്തിൽ 3 നിലകളാണു ക്ഷേത്രം; 10 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണു ക്ഷേത്രസമുച്ചയം ഉയരുക.

English Summary: Ram Temple to be opened in 2023 for devotees