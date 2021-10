വിദ്യാർഥികളെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ ∙ പരീക്ഷാ ദിവസം ക്ലാസിൽ കയറാതിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ ചവിട്ടിവീഴ്ത്തി ക്രൂരമായി മർദിച്ച അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചിദംബരം നന്ദനാർ സർക്കാർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ സുബ്രഹ്മണ്യനാണു പിടിയിലായത്. ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നിന്നു മുങ്ങിയ 8 പേരെ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രാകൃത ശിക്ഷ.

മർദനം കണ്ടുനിൽക്കാനാവാതെ സഹപാഠികളിൽ ഒരാൾ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചതു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ കലക്ടർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്ടിക ജാതിക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണു കേസ്.

English Summary :Tamil Nadu teacher who kicks student, beats him with stick ‘for skipping class’ arrested