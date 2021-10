ന്യൂഡൽഹി ∙ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിന്റെ (ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യുവൽ– എടിഎഫ്) വിലയെക്കാൾ 30% ആണ് നിലവിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില. ഇന്നലെയും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 35 പൈസ വർധിച്ചതോടെയാണിത്. തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസമാണ് 35 പൈസ വീതം ഉയർന്നു ഇന്ധനവില റെക്കോർഡ് വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



ഡൽഹിയിലെ നിരക്ക് പരിഗണിച്ചാൽ, എടിഎഫ് വിലയെക്കാൾ 33% വർധനയുണ്ട് പെട്രോളിന്. ഡൽഹിയിൽ 1000 ലീറ്റർ എടിഎഫിന് 79020.16 രൂപയാണ് നിരക്ക്. അതായത് ലീറ്ററിന് 79 രൂപ മാത്രം. പെട്രോളിന് 105.84 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ വില. ഡീസലിന്, ഡൽഹിയിൽ 94.57 രൂപയും മുംബൈയിൽ 102.52 രൂപയുമാണ് ലീറ്ററിന് നിരക്ക്. മിക്കവാറും തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലും 100 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ് നിരക്ക്.

English summary: Petrol, diesel prices hiked again; cost 30 per cent more than ATF