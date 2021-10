പിതാവിനു വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിക്ക് അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രോഗിയായ പിതാവിനു വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ലഹരിമരുന്നു കേസ് പ്രതിയെ ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ജയിലിൽനിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചു. വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

പിതാവിനു വൃക്കദാനം ചെയ്യാനായി മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

പിതാവിനെ പരിചരിക്കാൻ പ്രതിക്കു സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. എന്നാൽ, മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുക എന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്.

എന്നാൽ അവർക്കു വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുക എന്നത്, അതും വിവാഹിതരായ മക്കൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെയും മക്കളുടെയോ എതിർപ്പിനെയും മറികടന്നു ചെയ്യുന്നതു മറ്റൊരു കാര്യമാണെന്നും ഹർജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദിര ബാനർജി, ജെ.കെ.മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മെഡിക്കൽ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹർജിക്കാരന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേസിന്റെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാനും 6 മാസത്തിനകം തീർപ്പാക്കാനും വിചാരണ കോടതിക്കു ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Supreme Court gives permission to accused for kidney transplant for father