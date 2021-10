കർഷകപ്രശ്നം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ബിജെപി തോൽക്കും: മേഘാലയ ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷകരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിജെപി സർക്കാർ ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്ന് മേഘാലയ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ താൻ ഇടനിലക്കാരനായി ചർച്ചയ്ക്കു നിൽക്കാമെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവായ മാലിക് പറഞ്ഞു.

ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോടും പലവട്ടം കലഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ബിജെപി നേതാക്കൾക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മീററ്റ്, ഭാഗ്പത്, മുസഫർ നഗർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്.

സിഖുകാരെയും അവരുടെ സമരത്തെയും നിസ്സാരമായി കാണരുത്. മുഗളന്മാരോട് വെറുംകയ്യോടെ പോരാടിയ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ്. മിനിമം താങ്ങുവില നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ കർഷകരോട് സംസാരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് മാലിക് ആവർ‌ത്തിച്ചു.

കശ്മീരിൽ താൻ ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത് ശ്രീനഗറിന്റെ 50–100 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവു വരെ ഒരു ഭീകരനും അടുക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴെന്തൊക്കെയാണു നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2019 ഒക്ടോബർ വരെ സത്യപാൽ മാലിക് കശ്മീർ ഗവർണറായിരുന്നു.

കർഷകരെ ചോദ്യം ചെയ്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന കേസിൽ 5 കർഷകർ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി നൽകി. കർഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സുമിത് ജയ്സ്വാൾ എന്ന പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് കർഷകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

ജയ്സ്വാളിനോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നോട്ടിസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശിഷ് മിശ്രയുടെ ജീപ്പിന്റെ ഇടതുവശത്തിരുന്നത് ഇയാളാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവശേഷം ഇയാൾ ചാനലുകൾക്കും മറ്റും അഭിമുഖം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കേസ് ശക്തമായപ്പോൾ മുങ്ങി.സംഭവത്തിലുൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിലൊന്ന് ഓടിച്ചിരുന്ന കൗസംബി സ്വദേശി സത്യം തിവാരിയെയും തിരയുന്നു.

