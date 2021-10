യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസിൽ 40% സീറ്റ് വനിതകൾക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുപിയിൽ അടുത്ത വർഷമാദ്യം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥികളിൽ 40% വനിതകളായിരിക്കുമെന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അറിയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണിതെന്നും പ്രിയങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്ഥാനാർഥികളാകാൻ താൽപര്യമുള്ള വനിതകൾക്ക് അടുത്ത മാസം 15 വരെ തന്നെ സമീപിക്കാമെന്നും താൻ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. കഴിവ് പരിഗണിച്ചാവും വനിതകളെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കുക. ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് രാജ്യം ഉയരണം. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്.

40 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം. വനിതാ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണു നടപടി. നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളും സ്ഥാനാർഥികളാകുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിൽ 161 വനിതകൾ മത്സരിക്കും

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിനു പ്രിയങ്കയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 75 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ 42 പേർ വനിതകളാണ്. 2019 ലെ കണക്കു പ്രകാരം യുപിയിൽ 6.61 കോടി വനിതാ വോട്ടർമാരുണ്ട്. പുരുഷ വോട്ടർമാർ– 7.79 കോടി. 403 സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചാൽ 161 സീറ്റിൽ വനിതകൾ വരും.

