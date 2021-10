ലഖിംപുർ അന്വേഷണം തീരാക്കഥയാകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി: പൊലീസ് ഉഴപ്പുന്നോ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര മുഖ്യപ്രതിയായ ലഖിംപുർ ഖേരി കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് ഉഴപ്പുന്നുവെന്ന പ്രതീതിയുണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം. ഒരിക്കലും തീരാത്ത കഥയായി അന്വേഷണം മാറരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കോടതി യുപി പൊലീസിനു നൽകി. സംഭവം നടന്ന് ഇത്രയും നാളായിട്ടും 44 സാക്ഷികളിൽ 4 പേരെ മാത്രമാണ് മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം. കേസിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് യുപി സർക്കാരിനു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്

കേസിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സാക്ഷികൾക്കു സുരക്ഷ നൽകണം. അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ 10 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നു യുപി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് യുപി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ലഖിംപുരിൽ ഈ മാസം 3ന്, 4 കർഷകരുൾപ്പെടെ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. 26നു വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും.

തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് വൈകിച്ചതിനു ശകാരം

ലഖിംപുർ ഖേരി വിഷയത്തിലെ കേസന്വേഷണത്തിന്റെ തൽസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിച്ചതിനു യുപി സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി ശകാരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെന്നു യുപി സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ ഹരീഷ് സാൽവെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് അവസാന നിമിഷം റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്നു കോടതി ചോദിച്ചത്. രഹസ്യരേഖയായി നൽകണമെന്നാണ് കരുതിയതെന്നായിരുന്നു യുപി സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം.

രഹസ്യരേഖയായി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കോടതിക്കു പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മുൻപെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ പറഞ്ഞു. രേഖകൾ എത്തുമെന്നു കരുതി രാത്രി ഒരു മണിവരെ കാത്തിരുന്നതായും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

6 പേരുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരി കർഷക കൂട്ടക്കൊലയോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കാളികളെന്നു കരുതുന്ന 6 പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) പുറത്തു വിട്ടു. കത്തിച്ച വാഹനത്തിനു സമീപം നിൽക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും എസ്ഐടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർഷകകൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര അടക്കം 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആശിഷിന്റെ ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സുമിത് ജയ്സ്വാൾ, സത്യപ്രകാശ് ത്രിപാഠി, നന്ദൻ സിങ് എന്നിവരെയും പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനമോടിച്ച ശിശുപാൽ എന്നയാളെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ 3 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

English Summary: "Can't Be Unending Story...": Supreme Court On UP Farmers' Killing