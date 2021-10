‘പെട്രോളിന് 200 രൂപയാകുമ്പോൾ ടൂവീലറിൽ 3 പേരെ അനുവദിക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ പെട്രോൾ വില 200 രൂപയാകുമ്പോൾ അസമിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ 3 പേരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസമിലെ തമുൽപുരിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണു ബഭേഷ് കാലിത ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.

ബഭേഷ് കാലിത

പെട്രോളിനു വില കുതിച്ചുയരുന്നു. 200 രൂപയാകുമ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ 3 പേരെ അനുവദിക്കും. സർക്കാരിനു പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതിയെന്നും നേതാവ് പറഞ്ഞു.

നിശിത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തുവന്നു. ഇന്ധനവിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണു ബിജെപി ചെയ്യുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ബോബിത ശർമ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: BJP leader Babesh Kalida says three people can start travelling in one bike when petrol price touches 200 rupees