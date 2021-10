ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പുതിയ ഭരണകൂടം ഒരു രാജ്യത്തിനും ഭീഷണിയാകില്ലെന്ന് താലിബാൻ പ്രതിനിധികൾ മോസ്കോയിലെ യോഗത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകി. ഇന്ത്യയടക്കം 10 രാജ്യങ്ങൾ താലിബാനുമായി മുഖാമുഖം ചർച്ച നടത്തുന്ന യോഗത്തിൽ താലിബാന്റെ രണ്ടാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അബ്ദുൽ സലാം ഹനാഫിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അയൽരാജ്യങ്ങളടക്കം ഒരു രാജ്യത്തിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭരണമാറ്റം ഭീഷണിയാകില്ലെന്ന് താലിബാൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഹനാഫി പറഞ്ഞത്. അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തിന് അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള യോഗമല്ല ഇതെന്ന് റഷ്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം യുഎസ് നിരസിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ, അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഭീകരവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത താലിബാനുണ്ടെന്ന് വിദേശ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്​റോവ് പറഞ്ഞു. ഐഎസ്, അൽഖായിദ ഭീഷണി തലപൊക്കുന്നുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തിനു പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ലഹരി മരുന്നു കച്ചവടവും ആഗോള സമാധാനത്തിനു ഭീഷണിയാണ്. അഫ്ഗാനിലെ ഭരണമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഐക്യം രൂപപ്പെടാനും എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തമുള്ള ഭരണകൂടം വരാനും ചർച്ച വഴിയൊരുക്കുമെന്നു ലാവ്‌റോവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയതും ഇതേ നിലപാടു തന്നെയാണെന്നറിയുന്നു. വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിലെ പാക്ക്–അഫ്ഗാൻ–ഇറാൻ ഡെസ്കിന്റെ മേധാവിയായ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജെ.പി. സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഭരണകൂടം, തടസ്സമില്ലാതെ മാനുഷിക സഹായങ്ങളെത്തിക്കാനുള്ള അവസരം, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിവച്ച പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സാവകാശം തുടങ്ങിയവയും ഇന്ത്യ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.

ചൈന, ഇറാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കസഖ്സ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദോഹ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും താലിബാനും മുഖാമുഖം വരുന്നത്.

