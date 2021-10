1971ൽ ഇന്ത്യ പോരാടിയത് മാനവികതയുടെ അന്തസ്സ് കാക്കാൻ: രാജ്നാഥ്

ബെംഗളൂരു ∙ മാനവികതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി നടന്ന, ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവം പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് 1971ലെ ഇന്ത്യ-പാക്ക് യുദ്ധമെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. അധികാരമോ അതിർത്തിയോ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നില്ല അത്. അർഹരായവരിലേക്ക് അധികാരം എത്തിക്കുന്നതിനായി ശ്രീരാമൻ ലങ്കയ്ക്കായും ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഥുരയ്ക്കായും ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സേന ബംഗ്ലദേശിനായി അന്നു ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പല ശക്തികളും മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ, റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയ ധാർമിക പിന്തുണയും അനുസ്മരിച്ചു.

ബംഗ്ലദേശ് വിമോചന യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് യെലഹങ്ക വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ ആരംഭിച്ച 3 ദിവസത്തെ ‘സ്വർണിം വിജയ വർഷ്’ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

93,000 പാക്ക് സൈനികർ വെറും 14 ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ലോകം കണ്ട അതിവേഗ വിജയങ്ങളിലൊന്നാണെന്നു വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വി.ആർ ചൗധരി പറഞ്ഞു. സംയുക്ത സേനാമേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഡോ.അജയ് കുമാർ, കർണാടക റവന്യുമന്ത്രി ആർ.അശോക തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു.

