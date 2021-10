ലഹരിക്കേസ്: നടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടും അന്വേഷിക്കും

മുംബൈ ∙ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിവിരുന്നു കേസിൽ നടി അനന്യ പാണ്ഡെയുടെ സംശയാസ്പദമായ ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറിയിച്ചു. നാളെ മൂന്നാമതും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചുണ്ട്.

അതിനിടെ, ഷാറുഖിന്റെ മാനേജർ പൂജ ദദ്‌ലാനി എൻസിബി ഓഫിസിലെത്തി മുദ്രവച്ച കവർ കൈമാറി. ഷാറുഖിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ എൻസിബി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ചിലതാണ് ഇതെന്നാണു വിവരം. വെള്ളിയാഴ്ച ഷാറുഖിന്റെ അംഗരക്ഷകനും ഒരു കവറുമായി എൻസിബി ഓഫിസിൽ എത്തിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, പൊലീസ് 25 കോടിയുടെ ഹെറോയിൻ (ലഹരിമരുന്ന്) പിടിച്ചതു വാർത്തയായില്ലെന്നും എൻസിബി ‘ഹീറോയിനെ’ (നായിക) പിടിക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റിക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

