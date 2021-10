അമിത് ഷാ കശ്മീരിൽ; സുരക്ഷാ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സുരക്ഷാ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ, സൈന്യം, സിആർപിഎഫ്, പൊലീസ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എ.കെ.ബല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതർ ഷായ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമീപകാല ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി. ജൂൺ 22ന് നൗഗാമിൽ ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പർവേസ് അഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചശേഷമാണ് അമിത് ഷാ മറ്റു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തത്. പർവേസിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലിക്കുള്ള ഉത്തരവ് അദ്ദേഹം കൈമാറി. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5ന് എടുത്തുകളഞ്ഞശേഷം അമിത് ഷായുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണ്.

ജമ്മു കശ്മീരിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പർവേസ് അഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ സമീപം. ചിത്രം: പിടിഐ

English Summary: Amit Shah In J&K Today On 3-Day Visit. First Since Article 370 Scrapped