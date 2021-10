വൈകിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകരുത്: ബേബി റാണി മൗര്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കു വൈകിട്ടു 5 നു ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കു പോകരുതെന്നു ബിജെപി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുൻ ഗവർണറുമായ ബേബി റാണി മൗര്യ പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിഛായ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനിടെ ഉന്നതനേതാവിന്റെ പരാമർശം ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ ബസാർദിഹയിൽ വാത്മീകി ദിനാചരണച്ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു പ്രസംഗം.

യുപിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും സ്ത്രീകൾക്കായി പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കിയെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞശേഷമാണു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കു വൈകിട്ട് 5 നു ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കു പോകരുതെന്നു റാണി മൗര്യ പറഞ്ഞത്. അവിടെ വനിതാ ഓഫിസർമാരുണ്ടെന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം അച്ഛനെയോ, ഭർത്താവിനെയോ സഹോദരനെയോ കൂട്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

യുപിയിലെ ക്രമസമാധാന നില ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസംഗിച്ചതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരുന്നു ബേബി റാണി മൗര്യയുടെ പ്രസംഗം. കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും റാണി മൗര്യയുടെ പ്രസംഗം യുപിയിലെ യഥാർഥ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തി.

യൂണിഫോം, ബാഗ്: പണം അക്കൗണ്ടിൽ

യുപിയിലെ 1 മുതൽ 8വരെ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കു യൂണിഫോം, സ്വെറ്റർ, ബാഗുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാനുളള പണം സർക്കാർ ഇനി മുതൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകും. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്ന യൂണിഫോമും മറ്റും കോവിഡ് കണക്കിലെടുത്താണു രക്ഷിതാക്കൾക്കു പണമായി നൽകുന്നത്. 1.6 കോടി കുട്ടികൾക്കായി 1800 കോടി രൂപയാണു നീക്കിവച്ചത്. ഫൈസാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് അയോധ്യാ കാന്റ് എന്നാക്കിയെന്നും യുപി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതു നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Women should not visit police station after 5 pm says BJP's Baby Rani Maurya