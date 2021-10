ചർച്ച കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് മാത്രം: അമിത് ഷാ

ശ്രീനഗർ ∙ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ച നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനുമായല്ല, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടും യുവാക്കളോടുമാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ദാൽ തടാകത്തിന്റെ തീരത്തു നടന്ന സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കള‍ഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

കശ്മീരിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷം 40,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കള‍യുമ്പോൾ നാട്ടുകാ‍ർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ 20,000 പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിർത്തി മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച അമിത് ഷാ സൈനികരുടെ ധീരതയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഭടൻമാരുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോദി സർക്കാരുണ്ടെന്ന് ബിഎസ്എഫ് ജവാൻമാരെ സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ അതിർത്തിപ്രദേശമായ മക്‌വൽ പോസ്റ്റും ഗ്രാമവും ലഫ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയ്ക്കൊപ്പം ഷാ സന്ദർശിച്ചു.

കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിനിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഖീർ ഭവാനി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോൾ. ലഫ്. ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ സമീപം. ചിത്രം: പിടിഐ

ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ബിഎസ്എഫ് ജവാൻമാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൈമാറി. ഗ്രാമീണരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കശ്മീരിൽ ശാശ്വത സമാധാനം പുലരാനാണ് പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി തരംതാഴ്ത്തിയ നടപടി ജനാഭിലാഷത്തിനെതിരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ഭീകരരും സിആർപിഎഫും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലെ ബബപോറയിലെ സിആർപിഎഫിന്റെ 178– ാം ബറ്റാലിയനു നേരെയാണ് രാവിലെ ഭീകരാക്രണമുണ്ടായത്. തുടർന്നു നടന്ന വെടിവയ്പിലാണ് ഷഹീദ് അഹമ്മദ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. സിആർപിഎഫിന്റെ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത ഭീകരനു നേരെ സൈന്യം തിരിച്ചും വെടിവച്ചു. സിആർപിഎഫ് ഭടൻമാർക്കും പരുക്കുണ്ട്. പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോയ നാട്ടുകാരനാണ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചതെന്ന് നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒമർ അബ്ദുല്ല ആരോപിച്ചു.

English Summary: Amit Shah has his bulletproof shield removed, tells J&K crowd: Want to speak frankly