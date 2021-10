100 കോടി വാക്സീൻ: ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നേട്ടമെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 100 കോടി വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു തെളിവാണെന്ന് ‘മൻ കീ ബാത്ത്’ റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. അവരുടെ പരിശ്രമവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും രാജ്യത്തിനു പുതിയ മാതൃക സമ്മാനിച്ചു. ദുഷ്കരമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെല്ലുവിളികൾ മറികടന്ന് എത്താൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു സാധിച്ചു.



രാജ്യത്തെ പൊലീസിലും സായുധ സേനകളിലും കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടെ വനിതകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വനിതകൾ പൊലീസിൽ ചേരുമെന്നാണു തന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഈ മാസം 31ന് സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മത്സരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കും.

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനൊപ്പം അയൽ സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിനായി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: India Moving Ahead With New Enthusiasm: PM On 100-Crore Vaccine Milestone