51,000 കോടിയും മെട്രോയും; ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിക്ഷേപ– വികസന പ്രഖ്യാപനം

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ 2022 അവസാനത്തോടെ 51,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമെത്തിക്കുമെന്നും 5 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്കു ജോലി ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജമ്മുവിലെ ഭഗവതി നഗറിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ഡലപുനർനിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നും ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീനഗറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഷാ, ഇന്നലെ രാവിലെയാണു ജമ്മുവിലെത്തിയത്.



ജമ്മു കശ്മീരിന് ഇതുവരെ 12,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കേന്ദ്രം ലഭ്യമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹൃദയത്തിലാണു കശ്മീരിന്റെ സ്ഥാനം. ജമ്മുവിലും ശ്രീനഗറിലും 2 വർഷത്തിനകം മെട്രോ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കും. മുൻപ് ജമ്മുവിൽ നിന്നു ‍ഡൽഹിയിലേക്കു പോകുന്നവർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ കയറ്റുമായിരുന്നു. ഇനി മെട്രോ അവർക്കരികിലേക്കു വരും.എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും തീർഥാടന ടൂറിസത്തിനായി ഹെലിപ്പാഡുകൾ പണിയും.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിനായി യുവാക്കൾ പ്രയത്നിക്കണം. സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണു ഭീകരരുടെ ശ്രമം. 2004 – 14 കാലയളവിൽ ഭീകരരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ 2081 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2014 മുതൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ വരെ 239 പേർ മരിച്ചു. ഭീകരവാദത്തെ പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കുകയാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കു നിക്ഷേപമെത്തിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ പിഡിപിയും നാഷനൽ കോൺഫറൻസും കോൺഗ്രസും മുൻപു പരിഹസിച്ചിരുന്നു. 3 കുടുംബങ്ങളാണു കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നത്. ഇനിയത് നടക്കില്ല. മേഖലയുടെ വികസനത്തെ ആർക്കും തടയാനാവില്ല. ജമ്മുവിനെയും കശ്മീരിനെയും ഒരുപോലെ വികസിപ്പിക്കും. ജമ്മു മേഖലയ്ക്കു മുൻപു നേരിട്ട വിവേചനം ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. ആർക്കും മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമാകാം.എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുന്നതാണ് ജനാധിപത്യ രീതി.

ജമ്മു ഐഐടിയിലെ പുതിയ ക്യാംപസും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനും പങ്കെടുത്തു. ജമ്മുവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിച്ചു. നേരത്തെ 500 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മെഡിക്കൽ പഠന സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത് 2000 ആയി വർധിച്ചു.

2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു ശേഷം അമിത് ഷായുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണ്. 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങും.

English Summary: Jammu to Get Metro, Helicopter Services with Expanded Airport: Amit Shah Pledges at Rally