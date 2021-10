ജി–20, കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി: ഇറ്റലി, ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജി–20 ഉച്ചകോടിയിലും കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയായ സിഒപി–26ലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ മാസം 29 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇറ്റലിയും ബ്രിട്ടനും സന്ദർശിക്കും. റോമിൽ 30, 31 തീയതികളിലാണ് ജി–20 ഉച്ചകോടി. ജി–20 അധ്യക്ഷ പദവിയുള്ള ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാരിയോ ദ്രാഗിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം മോദിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. 2023ൽ ജി–20 ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ത്യയാണ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. റോമിലെത്തുന്ന മോദി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചേക്കും.



റോം ഉച്ചകോടിയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ദ്രാഗി അടക്കം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയായ സിഒപി–26 31 മുതൽ നവംബർ 12 വരെ ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിലാണ്. 120 രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ പങ്കെടുക്കും.

നവംബർ 1നും 2നും ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുക. 2015ൽ പാരിസ് ഉടമ്പടിക്കു രൂപംകൊടുത്ത സിഒപി–21ൽ മോദി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പാരിസ് ഉടമ്പടിയിലെ ധാരണകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി, ആഗോള താപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ചർച്ചാവിഷയമാകും. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കളുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

English Summary: PM Modi to visit Italy, UK from 29 Oct-2 Nov for G-20 summit, COP-26 conference