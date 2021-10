ഒത്തുതീർപ്പിന് എൻസിബി 25 കോടി ഷാറൂഖിനോട് ചോദിച്ചെന്ന് സാക്ഷി; ലഹരിക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്

മുംബൈ ∙ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇടനിലക്കാരനും 25 കോടി രൂപ ഷാറൂഖിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് സാക്ഷിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 25 കോടി ചോദിച്ചെങ്കിലും 18 നു തീർപ്പാക്കാമെന്നും, 8 കോടി എൻസിബി സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്ക് ഉള്ളതാണെന്നും ഒത്തുതീർപ്പിനു മുൻകൈ എടുത്ത പ്രധാന സാക്ഷി കെ.പി. ഗോസാവി ഫോണിൽ പറയുന്നതു കേട്ടു എന്നാണു മറ്റൊരു സാക്ഷിയായ പ്രഭാകർ സയിലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.



ഗോസാവിയുടെ സ്വകാര്യ അംഗരക്ഷകനാണു പ്രഭാകർ സയിൽ. കൊല്ലപ്പെടുമെന്നു ഭയമുള്ളതിനാലാണു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും സമീർ വാങ്കഡെ 10 വെള്ളപ്പേപ്പറുകളിൽ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പുവയ്പിച്ചെന്നും പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു. ആരോപണം വാങ്കഡെയും എൻസിബിയും നിഷേധിച്ചു.

മുംബൈ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആര്യന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണു വെളിപ്പെടുത്തൽ.

അന്വേഷണത്തിനു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും എൻസിപി നേതാവുമായ നവാബ് മാലിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാക്ഷിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇങ്ങനെ

‘‘ആര്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാത്രിയിൽ കെ.പി. ഗോസാവിയുടെ അംഗരക്ഷകനായി ഞാനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യനെ ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ എൻസിബി ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗോസാവി സുഹൃത്തായ സാം ഡിസൂസയെ കണ്ടു. പിന്നീട് ഒത്തുതീർപ്പു സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഷാറുഖിന്റെ മാനേജർ പൂജ ദദ്‍ലാനിയെ കാണാൻ കാറിൽ പോയി. കേസ് ഒതുക്കാൻ 25 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സാം ഡിസൂസയോട് ഗോസാവി ഫോണിൽ പറയുന്നതാണു ഞാൻ കേട്ടത്. 8 കോടി രൂപ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്ക് ഉള്ളതാണെന്നു പറയുന്നതും കേട്ടു.’’

English Summary: Witness alleges NCB official demanded Rs 25 cr from Shah Rukh Khan to release his son; agency denies claim