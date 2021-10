117 സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി മത്സരിക്കും: അമരിന്ദർ സിങ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിൽ അടുത്ത വർഷമാദ്യം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 117 സീറ്റുകളിലേക്കും തന്റെ പുതിയ പാർട്ടി മത്സരിക്കുമെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലുടൻ പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും പ്രഖ്യാപിക്കും.

ബിജെപി, സുഖ്ദേവ് സിങ് ധിൻസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത ശിരോമണി അകാലിദൾ എന്നിവയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അണിയറ ചർച്ചകൾ അമരിന്ദർ നടത്തുന്നുണ്ട്. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനു പരിഹാരം തേടി ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി അമരിന്ദർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

English Summary: ‘New party will have seat sharing with BJP,’ says Amarinder; name not finalised yet