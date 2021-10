ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ കുട്ടിബെൽറ്റ്; ഹെൽമറ്റും നിർബന്ധം, വേഗം 40 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടരുത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നിലിരുത്തി ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ കുട്ടികളെ ഹെൽമറ്റും സുരക്ഷാകവചവും ധരിപ്പിക്കണം. വേഗം മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടരുത്. ഇവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിബന്ധനകളുമായി മോട്ടർ വാഹന ചട്ട ഭേദഗതി വരുന്നു. കരടുവിജ്ഞാപനം ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി.

വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാളുമായി ചേർത്ത് കുട്ടികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ബെൽറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവചമാണ് (vest) ധരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഹെൽമറ്റ് 9 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കു ചേരുന്നതും നിലവാരമുള്ളതുമാകണം. യുഎസ്/യൂറോപ്യൻ/യുകെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഗുണനിലവാരമുള്ള സൈക്കിൾ ഹെൽമറ്റുകളുമാവാം. സൈക്കിൾ ഹെൽമറ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മാനദണ്ഡം (ബിഐഎസ്) നിർണയിക്കുന്നതു വരെയാണ് ഈ നിബന്ധന.

മുന്നിലിരുത്താൻ പാടില്ല

മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിലെ 128–ാം വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച സുരക്ഷാചട്ടങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നത്. ഈ വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനു മുന്നിൽ ഇരുത്തിയോ നിർത്തിയോ യാത്ര നടത്തുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

സുരക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടിക്കുപ്പായം

നീട്ടാനും ചുരുക്കാനും പറ്റുന്ന വള്ളിയുള്ള കയ്യില്ലാക്കുപ്പായമാണ് (vest) വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനം (സേഫ്റ്റി ഹാർനസ്). പിന്നിലിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ അരയ്ക്കു മുകൾഭാഗം വാഹനമോടിക്കുന്നയാളുമായി സുരക്ഷിതമായി ചേർത്തിരുത്താനാകും. വള്ളികൾ ചേർന്നു വരുന്ന ഭാഗം കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുംവിധം കുട്ടിയെ വെസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇരുത്തണം.

∙ സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റിനു ഭാരം കുറവായിരിക്കണം; അഴിക്കാനും മുറുക്കാനും കഴിയണം; വെള്ളം കയറുന്നത് ആകരുത്.

∙ ഹെവി നൈലോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിഫിലമെന്റ് നൈലോൺ തുണിത്തരം ഉപയോഗിക്കണം, മൃദുവായതും ധരിക്കാൻ സുഖമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

∙ 30 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാകണം.

