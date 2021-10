ആര്യന്റെ ജാമ്യം തീരുമാനമായില്ല; വാങ്കഡെയുടെ മൊഴിയെടുത്തു

മുംബൈ ∙ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിവിരുന്നു കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ 25 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) മുംബൈ സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയുടെ മൊഴി േരഖപ്പെടുത്തി. വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനായി എൻസിബി ഡപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഗ്യാനേശ്വർ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗസംഘമാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും നിലവിൽ ചുമതലയിൽ നിന്നു മാറ്റില്ലെന്നും സിങ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ആര്യൻ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്നലെയും തീരുമാനമായില്ല. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു വാദം കേൾക്കൽ തുടരും. വിധി ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും നടപടി നീളുകയായിരുന്നു. ഇന്നു പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ഒന്നു മുതൽ 12 വരെ ദീപാവലി അവധിയും 13,14 ദിവസങ്ങൾ ശനിയും ഞായറുമാണ്. നാളെയ്ക്കകം ജാമ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം 15 വരെ ആര്യൻ ജയിലിൽ തുടരേണ്ടിവരും.

അതിനിടെ, വാങ്കഡെ വെള്ളക്കടലാസുകളിൽ ഒപ്പുവയ്പിച്ചെന്നും നൈജീരിയൻ സ്വദേശി അറസ്റ്റിലായ ലഹരിക്കേസിൽ തന്നെ സാക്ഷിയാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെന്നും ആരോപിച്ച് ശേഖർ കാംബ്ലെ എന്നയാളും രംഗത്തെത്തി. ആര്യൻ കേസിൽ കോഴ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സാക്ഷി പ്രഭാകർ സയിലും ഇങ്ങനെയാണ് തന്നെ സാക്ഷിയാക്കിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സയിലിനോട് ഹാജരാകാൻ എൻസിബി ഉന്നതതല അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലഹരിവിരുന്നു നടന്ന ആഡംബരക്കപ്പലിൽ രാജ്യാന്തര ലഹരി മാഫിയ സംഘാംഗവും കാമുകിയും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അയാൾ വാങ്കഡെയുടെ സുഹൃത്തായതിനാൽ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചു.

