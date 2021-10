ജി 20, കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി: മോദി ഇന്നു യൂറോപ്പിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ റോമിൽ ജി–20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയിലും യുകെയിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യാത്ര തിരിച്ചു. 30, 31 തീയതികളിലാണ് ജി–20 ഉച്ചകോടി. നവംബർ 1–2 തീയതികളിലാണ് ഗ്ലാസ്ഗോ ഉച്ചകോടി (കോപ്–26) നടക്കുന്നത്.



കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടാനും കോവിഡ് അനന്തര തിരിച്ചുവരവിന് മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കാനും വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ ജി–20 ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ്‌വർധൻ ശൃംഗ്ല മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യ പതിവുപോലെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കും. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന സമ്മേളനമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത്.

സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാരിയോ ദ്രാഗി, ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, ഇന്തൊനീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ എന്നിവരുമായും മോദി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. മറ്റു ചില ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ കൂടിയുണ്ടായേക്കുമെന്ന് ശൃംഗ്ല പറഞ്ഞു. 120 രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാർ ഗ്ലാസ്ഗോ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെയുണ്ടെന്നും സ്വാഭാവികമായും അതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. ജി–20 അംഗ രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറമേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മറ്റു രാജ്യങ്ങളും റോം ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

മാർപാപ്പ – മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇന്ത്യ

ജി–20 ഉച്ചകോടിക്കായി റോമിലേക്കു പോകുന്ന താൻ വത്തിക്കാനിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കർദിനാൾ പിയത്രോ പരോളിൻ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. റോമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുംമുൻപ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതു പറഞ്ഞത്. നാളെയാണ് മാർപാപ്പയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു 1955 ൽ 12–ാം പീയൂസ് മാർപാപ്പയുമായും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി (1981), ഐ.കെ.ഗുജ്റാൾ (1997), എ.ബി.വാജ്പേയി (2000) എന്നിവർ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുമായും വത്തിക്കാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി തനിച്ചാണോ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഒരുമിച്ചാണോ കൂടിക്കാണുകയെന്നു പറയാനാവില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ്‌വർധൻ ശൃംഗ്ല പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ, ഇതൊരു സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാർപാപ്പയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സഭയിലെ കർദിനാൾമാരുമായി കണ്ടപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കണമെന്ന കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ താൽപര്യം തന്റെ മനസ്സിലുമുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

