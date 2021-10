അറസ്റ്റിലായി 25 ദിവസം; ആര്യൻ ഖാന് ജാമ്യം

മുംബൈ ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 25 ദിവസത്തിനു ശേഷം ന‍ടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാന് (23) ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. അതിനിടെ, ആര്യൻ കേസിലെ കോഴ ആരോപണത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്നു സംരക്ഷണം തേടി നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) മുംബൈ സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അറസ്റ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ 3 ദിവസം മുൻപ് നോട്ടിസ് നൽകിയ ശേഷമേ നടപടിയുണ്ടാകൂ എന്നു മുംബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചത് അംഗീകരിച്ച് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കി. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നത് വാങ്കഡെയ്ക്ക് ആശ്വാസമായെങ്കിലും കേസ് സിബിഐയെ ഏൽപിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെ അപേക്ഷ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാത്തതു തിരിച്ചടിയായി. രാജ്യാന്തര ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുൾപ്പെടെ വാദിച്ചെങ്കിലും ആര്യനു ജാമ്യം കിട്ടിയതും എൻസിബിക്കു ക്ഷീണമായി.



ആര്യൻ, സുഹൃത്ത് അർബാസ് മെർച്ചന്റ്, മോഡൽ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവർക്കു ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദ ഉത്തരവും ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളും ഇന്നാണു കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുക. മുംബൈ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ വിചാരണത്തടവിലുള്ള മൂവർക്കും അതിനു ശേഷമേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ. മോചനം നാളെയാകാനും സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ജാമ്യവാർത്തയറിഞ്ഞ് ആരാധകർ ഷാറുഖിന്റെ വസതിക്കു മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകി. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചും ആഹ്ലാദം പങ്കുവച്ചു.മുംബൈയിൽ നിന്നു ഗോവയിലേക്കുള്ള ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന കേസിൽ ഇൗ മാസം 2നു രാത്രിയാണ് എൻസിബി ആര്യനെയും മറ്റുള്ളവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിറ്റേന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. 8നു ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. കീഴ്ക്കോടതികൾ 3 വട്ടം ജാമ്യഹർജി തള്ളിയതോടെയാണു ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്.

