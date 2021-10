അമിത്ഷായുടെ ‘ബൈനോക്കുലർ’ പ്രസംഗം; അരികിൽ അജയ് മിശ്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ പങ്കെടുത്ത ബിജെപി പരിപാടിയി‍ൽ ലഖിംപുർ ഖേരി കേസിൽ ആരോപണ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്ര പങ്കെടുത്തത് വിവാദമാകുന്നു. കോൺഗ്രസും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും ഇതിനെ അപലപിച്ചു. മന്ത്രി പങ്കെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ബിജെപിയും നിലപാടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേരാ പരിവാർ, ബിജെപി പരിവാർ ക്യാംപെയിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം അജയ് മിശ്ര വേദി പങ്കിട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ബിജെപിയുടെ ഉയർന്ന നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കവേ കൈകൾ ബൈനോക്കുലർ പോലെ വച്ച് ‘ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ യുപിയിൽ ഒരു ക്രിമിനലിനെയും ഗുണ്ടാത്തലവനെയും കാണുന്നില്ലെന്ന്’ ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2017നു മുൻപ് യുപിയിൽ അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. ഓരോ പ്രദേശവും 2–3 ഗുണ്ടകൾ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അക്രമികൾക്കു മുൻപിൽ ബാഹുബലി പോലെ നിൽക്കുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കാണാമെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.

ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളാണ് ഷായുടെ തൊട്ടടുത്തു നിന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനട്ടെ പറഞ്ഞു. ബൈനോക്കുലർ ശരിക്കു വച്ചു നോക്കിയാൽ ഉന്നാവ് സംഭവവും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കുൽദീപ് സെൻഗാറിനെയും കാണാം.

എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം അജയ് മിശ്ര നിൽക്കുന്ന പടം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ‘ഗുണ്ടാത്തലവനെ ചാരിനിന്ന് അയാളെ കണ്ടെത്താൻ ബൈനോക്കുലർ വച്ചു നോക്കുന്നു’വെന്ന് പരിഹസിച്ചു.

