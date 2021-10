അമരിന്ദറുമായി സഖ്യം പിന്നീട്; പഞ്ചാബിൽ ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പാർട്ടിയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള സഖ്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ 117 സീറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. ‘ബിജെപിയിലൂടെ പുതിയ പഞ്ചാബ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രചാരണത്തിനും തുടക്കമിട്ടു.

അമരിന്ദർ സഖ്യത്തിനു തയാറാണെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമേ അതിന്റെ ഫോർമുല തീരുമാനിക്കൂവെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ പഞ്ചാബിൽ ഇല്ല. കർഷക സമരത്തെത്തുടർന്ന് നേതാക്കൾക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന അകാലിദൾ മുന്നണി വിട്ടു.

തദ്ദേശസ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ കിട്ടാൻ പോലും വിഷമിച്ചിരുന്നു. അമരിന്ദർ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറത്തായതു മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സഖ്യത്തിനാണു സാധ്യത കാണുന്നത്.

