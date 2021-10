പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വിജയം ‌ആഘോഷിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല: ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഗുപ്ത

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിക്കുന്നതു രാജ്യത്ത് ആഘോഷിച്ചാൽ രാജ്യാദ്രോഹമാകില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ദീപക് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പരാമർശം. പാക്ക് ജയം ആഘോഷിക്കുന്നതു രാജ്യദ്രോഹമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതു തന്നെ അസംബന്ധമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അതു കുറ്റകരമല്ല – ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

‘ഖലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ പൊതുസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം രാജ്യദ്രോഹമല്ലെന്നു വിധിച്ച ബൽവന്ത് സിങ് കേസും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗ്രയിൽ പാക്ക് വിജയം ആഘോഷിച്ച കശ്മീരി വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ യുപി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

ഇതേസമയം, ഈ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവർക്കു നിയമസഹായം നൽകാൻ ആഗ്രയിലെ അഭിഭാഷകർ വിസമ്മതിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തെഴുതി.

English Summary: Celebrating Pakistan cricket victory over India definitely not sedition says Justice Deepak Gupta