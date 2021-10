ന്യൂഡൽഹി ∙ ‍ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന കോളജുകൾക്കും വാഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വി.ഡി.സവർക്കറുടെയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെയും പേരു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, സർദാർ പട്ടേൽ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി.വാജ്പേയി, അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി തുടങ്ങിയവരുടെ പേരും ഭാവിയിൽ തുടങ്ങുന്ന കോളജുകൾക്കു നൽകും. വൈസ് ചാൻസലറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

English Summary: Delhi University to name upcoming colleges after Savarkar and Sushma