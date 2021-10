ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആര്യന്‍ ഖാന്‍; വരവേറ്റ് ആരാധകർ

മുംബൈ∙ ലഹരിവിരുന്നുകേസിൽ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ട ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം മോചിതനായി. വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഷാറുഖും അഭിഭാഷക സംഘവുമെത്തിയിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയതിനാൽ ഇന്നലെയാണ് പുറത്തിറങ്ങാനായത്. ആര്യനെ കാണാൻ ജയിൽ കവാടത്തിൽ ‌ആരാധകർ തമ്പടിച്ചിരുന്നു.

ഷാറുഖിന്റെ വസതിയായ ‘മന്നത്തി’നു മുന്നിൽ വാദ്യമേളങ്ങൾ മുഴക്കിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമാണ് ആര്യനെ വരവേറ്റത്. ഷാറുഖിനെയും മകനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ഇളകിമറിഞ്ഞവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടു.

ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നു കേസിൽ ഈ മാസം 3നാണ് ആര്യൻ അറസ്റ്റിലായത്. പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെ മുംബൈ വിടരുത്, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിൽ ഹാജരാകണം, മറ്റു പ്രതികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തരുത് തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണു ജാമ്യം.

കേസിൽ എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 9 പ്രതികൾക്കു കൂടി ഇന്നലെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. അതിനിടെ, എൻസിബി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലഹരിക്കേസുകളിൽ എല്ലാം ഒരേ സാക്ഷികളാണെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നു. ആര്യൻ കേസിലെ ഒരു സാക്ഷി കഴിഞ്ഞ വർഷം 6 ലഹരിക്കേസുകളിൽ സാക്ഷിയാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

