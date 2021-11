ബിഹാർ ഗാന്ധി മൈതാൻ സ്ഫോടനക്കേസിൽ 4 പേർക്ക് വധശിക്ഷ

പട്ന ∙ ഗാന്ധി മൈതാൻ സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിൽ 4 പേർക്ക് എൻഐഎ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. മറ്റു പ്രതികളിൽ 2 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും 2 പേർക്ക് 10 വർഷം കഠിന തടവും ഒരാൾക്ക് 7 വർഷം കഠിന തടവുമാണു ശിക്ഷ. ഇംതിയാസ് അൻസാരി, മുജിബുല്ല, ഹൈദർ അലി, നുമാൻ അൻസാരി എന്നിവർക്കാണ് വധശിക്ഷ.

ഗാന്ധി മൈതാനിൽ 2013 ഒക്ടോബർ 27ന് നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 6 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. റാഞ്ചി സ്വദേശികളായ സിമി, ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതികൾ.

ഉമർ സിദ്ദിഖി, അസറുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കു ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ഫിറോസ് അസ്‌ലം എന്നിവർക്കു 10 വർഷം കഠിനതടവും ഇഫ്തിഹർ ആലത്തിനു 7 വർഷം കഠിനതടവും വിധിച്ചു. കേസിലെ 10 പ്രതികളിൽ ഫക്രുദ്ദീൻ എന്നയാളെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.

English Summary: 4 Get Death Penalty In Patna Gandhi Maidan Blast Case, Life Term For Two