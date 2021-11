ആശ്വാസം; കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന് 6.30 രൂപയും ഡീസലിന് 12.27 രൂപയും കുറഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി യഥാക്രമം 5 രൂപയും 10 രൂപയും വീതം കുറച്ചു. ഇന്നു മുതലാണു പ്രാബല്യം. കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചതിനാൽ കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന് 5 രൂപയ്ക്കു പുറമെ 1.30 രൂപ കൂടി കുറയും. ആകെ കുറയുക 6.30 രൂപ. കേരളം ഈടാക്കുന്ന 30.08 % വാറ്റ് കുറയുന്നതിനാലാണിത്. ഡീസലിന് ആകെ കുറയുക 12.27 രൂപയാണ് (10+2.27). 22.76% ആണു വാറ്റ്. ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിൽ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണു നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്രതീരുമാനം.

ഇന്ധനവില ജിഎസ്ടിയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം കേന്ദ്രനികുതി കുറയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും കുറയ്ക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ബിജെപി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് 7 രൂപ വീതം കുറയ്ക്കാനാണ് അനൗദ്യോഗിക നിർദേശം. ഇതെത്തുടർന്ന് അസം, ത്രിപുര, ഗോവ, കർണാടക, മണിപ്പുർ,സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 7 രൂപ വീതം കുറച്ചു.

ഇളവു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമുൻപ് പെട്രോളിന് 32.90 രൂപയും ഡീസലിന് 31.80 രൂപയുമായിരുന്നു കേന്ദ്രനികുതി. എന്നാൽ 2014 ൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പെട്രോളിന് 9.48 രൂപയും ഡീസലിന് 3.56 രൂപയും മാത്രമായിരുന്നു കേന്ദ്രനികുതി. ഇപ്പോൾ ഇളവിനു ശേഷവും പെട്രോളിന്റെ കേന്ദ്രനികുതി അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്; ഡീസലിന്റേത് ആറിരട്ടിയും.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ധന വില തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്കു കൈമാറാതെ, കേന്ദ്രം നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു. 2020 മാർച്ചിലും മേയിലുമായി പെട്രോളിനു 13.32 രൂപയും ഡീസലിന് 15.97 രൂപയുമാണ് നികുതി കൂട്ടിയത്. ഇതിനൊപ്പം സംസ്ഥാന നികുതി കൂടി ചേരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന വിലയുടെ രണ്ടു മടങ്ങോളം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലവ്യതിയാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സർക്കാർ തന്നെ, ഈവർഷം മാർച്ചിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചയോളം വില കൂട്ടിയില്ല. വോട്ടെണ്ണലിനു ശേഷം വില തുടർച്ചയായി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബിജെപിയുടെ തോൽവിക്കു കാരണം ഇന്ധനവിലവർധനയാണെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്റാം ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കേരളവും കുറയ്ക്കും: ധനമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചതിനനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനവും ആനുപാതികമായി ഇളവു നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രം ഇത്രയുമല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അധിക എക്സൈസ് നികുതിയും സെസുമായി മുൻപില്ലാതിരുന്ന 30 രൂപയോളം അധികം ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽനിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുറവു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ കേന്ദ്രം അധികനികുതി പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും ബാലഗോപാൽ പറ‍ഞ്ഞു.

