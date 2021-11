ന്യൂഡൽഹി ∙ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ കോവിഡ് വാക്സീനായ കോവാക്സിനു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടിയന്തര ഉപയോഗ അനുമതി ലഭിച്ചു. കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കു വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള തടസ്സം ഇതോടെ നീങ്ങും.

കോവാക്സിൻ 78 % ഫലപ്രദമാണെന്നു ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരുത്തി. ഗർഭിണികളിലെ സുരക്ഷിതത്വം പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ 12 കോടി പേരാണ് (ജനസംഖ്യയുടെ 11 %) കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: WHO lists covaxin for emergency use