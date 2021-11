പിസിസി അധ്യക്ഷൻ: രാജി പിൻവലിച്ചെന്ന് നവജ്യോത് സിദ്ദു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ രാജി പിൻവലിച്ചതായി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിനു പുതിയ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനെ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം പിസിസി പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും ചുമതലയേൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എ.പി.എസ്.ഡിയോളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 28നാണു പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് സിദ്ദു അറിയിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാജി പിൻവലിക്കാൻ സിദ്ദു സമ്മതമറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ച ഡിയോളിനു പകരം പുതിയ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമിക്കും.

English Summary: Navjot Sidhu Takes Back Resignation, But Serves New Ultimatum To Congress