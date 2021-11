‘ഒരു വർഷത്തേക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട’: ആപ്പിലെ കൂട്ടുകാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം നാടുവിട്ട 13കാരനെ കണ്ടെത്തി

മുംബൈ∙ ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ആപ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം താനെ ജില്ലയിലെ ബദ്‌ലാപുരിൽ നിന്നു നാടുവിട്ട 13 വയസ്സുകാരനെ ഗോവയിൽ കണ്ടെത്തി. വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കളുടെ പക്കൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചതെന്ന് ബദ്‌ലാപുർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം 31ന് ആണ് കുട്ടി വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടി മണിക്കൂറുകളോളം മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് പതിവാണെന്നു വ്യക്തമായത്. ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനായി വീടുവിട്ടിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

