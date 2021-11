നിർമാണം ചൈന പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലത്ത്: കേന്ദ്രമന്ത്രി റിജ്ജു

ന്യൂഡൽഹി∙ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കരസേനയെയും വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലർ, വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വാർത്തയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു ആരോപിച്ചു.

ചൈന അരുണാചലിൽ ഗ്രാമം നിർമിച്ചുവെന്നു വലിയ തലക്കെട്ടിൽ വാർത്ത നൽകിയ വിദേശ മാധ്യമം, 1959ൽ ചൈന പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശത്താണു നിർ‌മാണമെന്ന കാര്യം ചെറുതായി കൊടുത്തുവെന്നു റിജ്ജു പറഞ്ഞു. അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ചൈന നടത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2013 സെപ്റ്റംബറിൽ അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ.കെ. ആന്റണി പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ റിജ്ജു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Kiren Rijiju on reports regarding chineese buildings in Arunachal Pradesh