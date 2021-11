പഞ്ചാബ് കുറച്ചു; പെട്രോളിന് 10 രൂപ; ഡീസലിന് 5 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ധനത്തിന്മേലുള്ള സംസ്ഥാന നികുതിയിൽ (വാറ്റ്) പഞ്ചാബ് പെട്രോളിനു ലീറ്ററിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 5 രൂപയും കുറച്ചു. കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ യഥാക്രമം 10, 5 രൂപ വീതം കുറച്ചതിനു പിന്നാലെയാണിത്. പഞ്ചാബിൽ ഇത്രയുമധികം ഇളവ് 70 വർഷത്തിലാദ്യമാണെന്നും ഡൽഹിയെ അപേക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ വില 9 രൂപ കുറവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി പറ‍ഞ്ഞു. പഞ്ചാബിൽ പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 96.16 ആയി; ഡീസലിന് 84.80 രൂപ.

കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും സമാന തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം 19 സംസ്ഥാനങ്ങളും 5 കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും നികുതി കുറച്ചു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 7 രൂപ വീതം നികുതി കുറയ്ക്കാനായിരുന്നു പാർട്ടി നിർദേശം. ബിജെപിയും സഖ്യവും ഭരണത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സംസ്ഥാന നികുതിയും (വാറ്റ്) കുറച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമാന നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നയിടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണു പഞ്ചാബ്. പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വില കുറയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

