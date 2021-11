റഫാൽ: ഇടനിലക്കാരന് കൈക്കൂലി 65 കോടി; വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും സിബിഐയും ഇഡിയും അനങ്ങിയില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാറിലെ ഇടനിലക്കാരൻ സുഷേൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് റഫാൽ നിർമാതാക്കളായ ഡാസോ ഏവിയേഷൻ 65 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും അതേക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും സിബിഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) അനങ്ങിയില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ. മൊറീഷ്യസിൽ സുഷേന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യാജ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഡാസോ പണം കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയപാർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു.

36 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിൽക്കുന്നതിനുള്ള 59,000 കോടി രൂപയുടെ കരാർ സ്വന്തമാക്കാൻ 2007–12 കാലയളവിലാണു സുഷേൻ ഗുപ്തയ്ക്കു ഡാസോ കൈക്കൂലി നൽകിയത്. ഇതിനു പകരമായി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ 2015 ൽ ഡാസോയ്ക്കു സുഷേൻ ചോർത്തി നൽകി. വിഐപികൾക്കു പറക്കാൻ അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടിലും സുഷേൻ ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ സുഷേനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ ടെക്നോളജീസ് എന്ന പേരിൽ മൊറീഷ്യസിലുള്ള വ്യാജ കമ്പനിക്ക് 2007–12 കാലയളവിലാണു ഡാസോ പണം കൈമാറിയത്. ഇതിനായി വ്യാജ ബില്ലുകൾ ചമച്ചു. ബില്ലുകളിൽ ചിലതിൽ ഡാസോ എന്ന് ഇംഗ്ലിഷിൽ എഴുതിയതു പോലും തെറ്റായിട്ടാണെന്നു മീഡിയപാർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൈക്കൂലി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ 2018 ഒക്ടോബർ 11നു മൊറീഷ്യസ് അധികൃതർ സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് റഫാൽ ഇടപാടിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നു കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന യശ്വന്ത് സിൻഹ, അരുൺ ഷൂരി എന്നിവർ സിബിഐയെ സമീപിച്ചത്. പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച് ഇഡിക്കും വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണമുണ്ടായില്ല.

സർക്കാർ നയവും നിലപാടും ഡാസോ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞു

യുദ്ധവിമാനക്കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള ചർച്ചകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് 2015ൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഏഴംഗ സംഘം തയാറാക്കിയ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോർത്തിയ സുഷേൻ, അവ ഡാസോയ്ക്കു കൈമാറിയതായാണു സൂചന. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ സുഷേനിലൂടെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ഡാസോ, ചർച്ചയിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും കണക്കുകളും നിരത്തി കരാർ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണു മീഡിയപാർട്ടിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2015 ഏപ്രിലിലാണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ കരാറൊപ്പിട്ടത്.

English Summary: French journal Mediapart claims new evidence of kickbacks in Rafale deal