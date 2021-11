മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മരിച്ചതും വാഹനം ഇടിച്ചുതന്നെ; തിരുത്തി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ മരണവും കർഷകരുടേതിനു സമാനമായി വാഹനമിടിച്ചാണെന്നു യുപി പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 4 കർഷകരെ വാഹനമിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും തുടർന്നുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകരും രമൺ കശ്യപ് എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യ കേസ്. ഇപ്പോഴത് കർഷകരുടെ കേസിനൊപ്പമാക്കിയെന്നും യുപി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കശ്യപ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിലല്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Lakhimpur Kheri: Media person death also in vehicle accident says police