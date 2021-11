രാജസ്ഥാനിൽ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തി; 12 മരണം

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ ബാ‍ർമർ ജില്ലയിൽ ട്രക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ച് 12 യാത്രക്കാർ വെന്തുമരിച്ചു. പൊള്ളലേറ്റ 22 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജോധ്പുർ– ബാർമർ ദേശീയപാതയിലെ ബണ്ടിവാസിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

നേർക്കു നേർ നടന്ന ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇരുവാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചു. 11 പേർ സംഭവസ്ഥലത്തും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്. ട്രക്ക് തെറ്റായ വശത്തുകൂടിയാണ് വന്നതെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ ചികിത്സാ സഹായവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകും.

English Summary: Rajasthan: 11 burned alive, many injured as bus, truck collide in Barmer district