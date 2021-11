ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1947 ൽ ലഭിച്ചത് ‘ഭിക്ഷ’; യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം 2014 ൽ: കങ്കണ; തിരിച്ചടിച്ച് വരുൺ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1947 ൽ ലഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ‘ഭിക്ഷ’യാണെന്നും യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം 2014 ൽ ആണു ലഭിച്ചതെന്നുമുള്ള നടി കങ്കണ റനൗട്ടിന്റെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് വരുൺ ഗാന്ധി. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ടിവി ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണു പത്മ പുരസ്കാര ജേതാവു കൂടിയായ കങ്കണയുടെ വിവാദ പരാമർശം. ഇതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുൺഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർത്തിയത്.

‘ചിലപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗത്തെ അപമാനിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘാതകനെ വാഴ്‌ത്തുന്നു, ഇപ്പോൾ മംഗൾ പാണ്ഡെ, റാണി ലക്ഷ്മിഭായ്, ഭഗത് സിങ്, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഭ്രാന്ത് എന്നാണോ ദേശദ്രോഹം എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത്’– വരുൺ ട്വീറ്റിൽ ചോദിച്ചു.

കങ്കണയുടെ പരാമർശത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് ഇത്തരക്കാർക്കാണോ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നൽകുന്നതെന്നു ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ബിജെപി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബിജെപിയുടെ കപടദേശസ്നേഹമാണ് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മൗനം കാണിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനട്ടെ പറഞ്ഞു. നേരത്തേയും ചില പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കങ്കണ വിവാദത്തിലായിരുന്നു. ട്വിറ്റർ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

